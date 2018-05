NARCOFUNCIONARIO DE FORMOSA: LA JUSTICIA LO CONDENÓ A 10 AÑOS DE PRISIÓN POR TRÁFICO DE DROGAS

Pedro Ramón Bareiro era subsecretario de gobierno de Clorinda. En 2016 volcó con su camioneta, en donde transportaba más de 50 kilos de cocaína. Su hijo pasará 12 años tras las rejas.

De la función pública a la prisión. Este podría ser el resumen de la historia que involucra a Pedro Ramón Bareiro, ex subsecretario de gobierno de Clorinda, Formosa, y su hijo Fabio, exfuncionario de la AFIP. Ambos volcaron en 2016 con una camioneta Toyota Hilux en la que transportaban más de 50 kilos de cocaína.

La Justicia determinó que los Bareiro eran responsables de una organización criminal que trasladaba la droga y que involucraba a otros integrantes de la familia, como Víctor Manuel, otro hijo de Pedro, que trabajaba en la Aduana, y Cecilia Cáceres, nuera del exfuncionario de Clorinda.

La fiscalía y la querella habían solicitado la pena de 13 años para el ex funcionario como así también para su hijo Fabio, aunque el Tribunal Federal de esa provincia determinó que sean 10 los años de pena para Bareiro y 12 para su hijo.

Fabio dialogó con la prensa local antes de ingresar a los tribunales y manifestó: “Estoy preparado para lo que venga, siempre confiado en Dios, quien siempre me sacó de los momentos más difíciles de mi vida.

Esto fue un error, me di cuenta que me arrepentí de lo que hice y quisiera tener la posibilidad de recuperarme y estar de vuelta afuera”. Y agregó: “El camino que yo tome, le digo a los jóvenes, que hoy me arrepiento”.

Fuente TN