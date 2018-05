MARIO ANÍBAL RESSEL ENCARGADO SENASA CLORINDA

“Por falta de pago nuestra oficina está sin luz, el viernes fue Refsa y cortó el servicio, hasta ahora no tenemos plata para pagar así que no sé qué va a pasar, hace dos meses venimos pagando nosotros la factura de la luz”

Mario Aníbal Ressel, médico veterinario de la localidad de Clorinda, empleado de SENASA desde hace 35 años habló durante la manifestación.

“Estoy a cargo de la oficina de Clorinda y vine desde allí para acompañar el reclamo”, dijo y contó que en dicha localidad “yo tenía dos administrativos en la oficina en la que se hacen tareas de campo, también tengo un paratécnico y a los empleados administrativos los sacaron porque según un telegrama prescinden de sus funciones, en el SENASA despidieron a 9 empleados, pero son de distintas áreas, en la mía que es de Sanidad Animal yo estoy a cargo y me sacaron uno”.

También contó otra situación desesperante que padecen. “Por falta de pago nuestra oficina está sin luz, el viernes fue Refsa y cortó el servicio, hasta ahora no tenemos plata para pagar así que no sé qué va a pasar, hace dos meses venimos pagando nosotros la factura de la luz, pero ya no podemos, tenemos que encargarnos de pagar la factura en nuestras casas que a mí me vino más de 4 mil pesos o sea que no podemos pagar la luz de la oficina. Tampoco tenemos para el combustible, no nos pagan más viáticos ni movilidad, tenemos tareas de campo que hacer de las cuales pagamos nosotros algunas, las que podemos, al paratécnico por ejemplo lo llevan los mismos productores”, denunció.

“Al SENASA lo están achicando a su máxima expresión y no sé cuándo va a parar esto, lamentablemente hoy tenemos grandes dificultades porque había una barrera sanitaria ahí por la ruta 86 saliendo de Clorinda donde a principio de año había 6 chicos trabajando, se cubrían las 24 horas y a principio de año solamente dejaron a la ingeniera con un chico administrativo paratécnico para que la ayude y ahora les llegó el telegrama a los dos o sea que esa barrera desaparece, ahí puede ingresar cualquier cosa de Paraguay e irse para el interior del país y no hay control de SENASA”, dijo preocupado.

Advirtió así que, ante este escenario, "el riesgo de hoy es mucho mayor que el de hace 6 meses, estamos haciendo paro, protestas, haciendo visible estoy de acuerdo a lo que se decide tomaremos la medida que corresponda".