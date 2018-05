BAREIRO: LA JUSTICIA CONDENÓ AL EX NARCOFUNCIONARIO PROVINCIAL A 10 AÑOS DE PRISIÓN

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal condenó al ex Comisionado de Frontera de Formosa, Pedro Ramón Bareiro, a 10 años de prisión, hallado con más de 50 kilos de cocaína en el interior de la camioneta oficial que conducía junto a su hijo y su nuera en 2016.

Este mediodía se conoció el fallo que condenó a Pedro Ramón Bareiro a 10 años de prisión, en tanto, a Fabio, su hijo que lo acompañaba en la camioneta que volcó en 2016 y en la que había más de 50 kilos de cocaína; le dieron la pena de 12 años y 6 meses de prisión, al encontrarlo como el principal responsable de una organización criminal que trasladaba la droga. Para Cecilia Cáceres, la nuera de Bareiro, le condena fue de 7 años.

Además, para Víctor Manuel, el otro hijo de Bareiro, que trabajaba en la Aduana y formaba parte del operativo para hacer cruzar la droga; le dieron 10 años.

El abogado defensor de los Bareiro, el doctor José Félix Salvador Giménez, había dicho a Radio Uno tiempo atrás que pedía la absolución de Bareiro, de Víctor Manuel y de Cecilia Cáceres; en tanto que, para Fabio, pidió la pena mínima.

Asimismo, la fiscalía y la querella habían solicitado la pena de 13 años para el ex funcionario como así también para su hijo Fabio.

Ahora resta conocer los fundamentos del fallo para que la defensa pueda apelar, aseguró El Comercial.

Fabio Bareiro, hijo del ex funcionario provincial Pedro Ramón Bareiro, habló esta mañana antes de conocerse la sentencia.

“Estoy preparado para lo que venga, siempre confiado en Dios, quien siempre me sacó de los momentos más difíciles de mi vida”, dijo y agregó: “Pedí que se adelante el veredicto, así se termina lo más rápido posible con esto que fue un error. Me di cuenta que me arrepentí de lo que hice, cometí un error y quisiera tener la posibilidad de recuperarme y estar de vuelta afuera”.

“El camino que yo tome, le digo a los jóvenes, que hoy me arrepiento”, indicó.

Además, sostuvo que fue “la primera vez que transportaba la droga, y mí la familia no sabía lo que estaba llevando”.