DURÍSIMAS CRÍTICAS DE ALFONSÍN AL GOBIERNO DE MACRI

El referente de la Unión Cívica Radical criticó al PRO por los tarifazos y por la forma de conducir los destinos del país. Además, dijo que este gobierno no lo representaEn una entrevista con Luis Novaresio, el referente de la Unión Cívica Radical y ¿ex? socio político de Cambiemos se manifestó contra Macri y el PRO."¿Siente que este es su gobierno?" fue la picante pregunta de Novaresio."Si por 'su gobierno' entendemos un Gobierno de partido Radical y si por "su Gobierno" entendemos un partido que expresa mis ideas no porque el PRO es un partido más bien liberal, de centroderecha, democrático, republicano. Nosotros somos un partido de centroizquierda, de manera que no es el partido que expresa mis ideas. El partido no es solamente una maquinaria electoral, es un conjunto de ideas. Las ideas del PRO y de la Unión Cívica Radical son distintas. El que diga que no es así no dice la verdad", sentenció Ricardo Alfonsín.

