POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA “COMISARIA OF. SUBINSP. ILDEFONSO VERA– CLORINDA (FSA)”

OBJETO: SOLICITAR DIFUSIÓN.

AL SEÑOR ENCARGADO O RESPONSABLE

DE LA ___________________________________________.-

SU DESPACHO:

Desde Actuación Varia Nº 07/18-COSIV, C/ “NOVILLO CELESTE ORIANA y CHAMORRO FELIX MANUEL S/ AVERIGUACION DE PARADERO” . Interviene Juzgado Menores Clorinda, de la Segunda Circunscripción Judicial. DENUNCIANTES: CHAMORRO LORENA LILIANA , DNI Nº 28.455.897, con domicilio en el Bº Libertad, Mendoza entre San Vicente y Los Andes de esta ciudad, de esta ciudad, Tel: 2944414160 (progenitora de la menor Novillo Celeste Atanacia) y ATANACIA OJEDA , de nacionalidad Argentina, de 50 años de edad, de estado civil soltera, ocupación ama de casa, titular del DNI Nº 18.225.557, domiciliada en calle San Juan y Los Andes del barrio Libertad de esta ciudad, teléfono fijo (03718) 426482 –fijo- (progenitora del menor Chamorro Félix Manuel). OCURRIDO: En fecha 19/04/18 entre las 14.00 y 19.00 horas aproximadamente del domicilio de las denunciantes. Me dirijo a Ud. quiera tener a bien y a modo de colaboración por ser responsable de un prestigioso medio de comunicación DIFUNDIR , el siguiente PEDIDO:

INDIVIDUALIZACION Y RETENCION: De los Menores causantes NOVILLO CELESTE ORIANA Argentina,, DNI N° 43.230.505 17 años de edad, nacida el 22/01/01, Estudiante, mismo domicilio que la progenitora, VESTIA: una remera color blanca (Chomba), una pollera de color bordo con tabla, zapatilla tipo Guillermina, los cuales pertenece al uniforme de la Escuela Nº 94 ( Ex Escuela Redonda), debajo de su uniforme tenía un short tipo jeans color pre lavado, remera con tira color negro, como así también una mochila color verde de tamaño chico y la suma de $ 300 (pesos trecientos), portaba equipo de teléfono celular marca Motorola, abonado de la Empresa Movistar N° 2944141542, CARACTERISTICA FISICA: es de contextura normal, cutis blanca, cabello negro largo, color de ojos marrón, con una quemadura en la pierna lado izquierda, demás datos se desconocen y FELIX MANUEL CHAMORRO , argentino, de 16 años, soltero, estudiante, DNI N° 44.035.781, nacido en fecha 12-02-2002, hijo Atanacia Ojeda (V) y de Ovillo Cayetano Chamorro (v), mismo domicilio que la progenitora, quien en fecha de mención, entre horario precitado, salió de su domicilio con destino al Colegio Nro. 17 sito sobre la Ruta Nacional once casi rotonda, vistiendo el uniforme de dicho establecimiento educativo, una chomba de color blanco, y pantalón de Jeans color negro y zapatos, si conocerse hasta el momento paradero del mismo. Posee equipo celular N° 3718575324. CARACTERISTICA FISICA: es de contextura física delgada, cutis morocho, estatura aproximada 1.60 mts, cabellos cortos color negro, el mismo no tiene tatuajes, no posee aros ni cicatriz alguna en su cuerpo, quienes en forma conjunta se ausentaron de los domicilios.

CUALQUIER INFORMACIÓN O DATO ACERCA DEL PARADERO DE LOS MENORES INFORMAR A LA COMISARIA MAS CERCANA O A LOS TELEFONOS 101 (Linea gratuita), TELEFONO FIJO (03718) 421222 – Cel- 3704-096151 (Cría. Cosiv Clorinda).-