GENDARMERÍA NACIONAL, ESCUADRÓN 16 “CLORINDA” NUEVO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN “FERMIN ROLON”

GENDARMES QUE CUMPLEN SERVICIO EN EL CONTROL DE RUTA “FERMIN ROLON”, SOBRE LA RUTA NACIONAL 11, PROCEDIERON AL CONTROL DOCUMENTOLOGICO DE UN OMNIBUS PERTENECIENTE A LA EMPRESA “FLECHA BUS”, QUE PARTIO DESDE LA CIUDAD DE CLORINDA CON DESTINO LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL GUÍA Y EL CAN DETECTOR DE DROGAS, EN EL PASILLO DEL COLECTIVO AL PASAR CERCA DE UNA MOCHILA QUE ESTABA SOBRE UNO DE LOS ASIENTOS EL CAN REACCIONÓ DE MANERA EXALTADA, COMO LO HACE HABITUALMENTE ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN TIPO DE DROGA.
ANTE ESTA SITUACIÓN SE LOCALIZÓ AL PROPIETARIO DE DICHA MOCHILA, RESULTANDO SER UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ARGENTINA Y CON LA PRESENCIA DE TESTIGOS, PROCEDIERON A LA APERTURA DE LA MOCHILA LA CUAL CONTENÍA EN SU INTERIOR 4 PAQUETES RECTANGULARES, LOS QUE SOMETIDOS A LA PRUEBA DE NARCOTEST, SE DETERMINÓ QUE SE TRATABA DE MARIHUANA, CON UN PESO APROXIMADO A LOS 3 KILOS.
INTERVINO EL JUZGADO FEDERAL DE FORMOSA, QUIEN DISPUSO QUE SE SECUESTRO DE LA DROGA Y LA DETENCION DEL RESPONSABLE DE LA MOCHILA, EL CUAL QUEDO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.