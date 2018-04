REFSA NO PODRÁ REALIZAR CORTES HASTA TANTO NO REALICE EL REINTEGRO DE LO COBRADO IRREGULARMENTE EN BOLETAS ANTERIORES

Refsa no podrá realizar cortes hasta tanto no realice el reintegro de lo cobrado irregularmente en boletas anterioresEl Ente Regulador De Obras Y Servicios públicos sancionó a la empresa distribuidora de energía en la provincia la cual no podrá realizar cortes hasta tanto no realice el reintegro de lo cobrado irregularmente en boletas anteriores.

Tal situación fue reconocida por la empresa distribuidora de energía a través de un comunicado, atribuyendo este hecho a un error informático, deslindando así todo tipo de responsabilidad.

Dicha resolución, en su artículo tercero reza “se hace saber a REFSA que deberá abstenerse de suspender el servicio hasta tanto se proceda a la devolución de las notas de crédito a la totalidad de usuarios afectados y hasta tanto se verifique la correcta devolución de los mismos”.

Finalmente, en este mismo comunicado se notifica a la empresa que no podrá emitir las próximas facturas (periodo 3/18) antes de presentarlas para su fiscalización ante el Ente, quien deberá realizar un control y aprobarlas para que luego sean distribuidas a los usuarios.