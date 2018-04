PRESENTACIÓN EN LA JUSTICIA.

Por Ricardo Romano.

En el día de ayer lunes, los letrados que representan a los empleados en conflictos con el HCH, realizaron la presentación del pedido de un amparo y medida cautelar, fue a primera hora en el Juzgado local de nuestra ciudad.

Esta medida si es aceptada se le dictamina la aceptación del pedido de Amparo, no así la medida cautelar, corriéndose traslado al Poder Legislativo de la ciudad de Clorinda, con un plazo no mayor a tres días para contestar, para y así luego el Juez fallar por la cuestión de fondo, en qué lugar deben realizar sus “tareas “respetando sus derechos”, los haberes no están en discusión.