LA QUERELLA PIDE 8 AÑOS DE PRISIÓN PARA BAREIRO Y 12 PARA UNO DE SUS HIJOS

Para Pedro Ramón Bareiro solicitaron la pena de 8 años de prisión, para unos de sus hijos la misma cantidad de años mientras que para el otro piden 12 años.

Continuó ayer el juicio contra el ex funcionario provincial, Pedro Ramón Bareiro, ex Comisionado de Frontera de la ciudad de Clorinda; que fue hallado con más de 50 kilos de cocaína en la camioneta en la que se trasladaba junto a uno de sus hijos y su nuera

al volcar el vehículo sobre la ruta 11 en cercanías a Monte Lindo viniendo hacia la ciudad de Formosa.

En el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°3 de la ciudad de Formosa, se llevaron a cabo los alegatos en el segundo día del juicio oral y público contra Pedro Ramón Bareiro, ex Comisionado de Frontera de la ciudad de Clorinda; a sus hijos, Fabio Alejandro y Víctor Manuel; y a su nuera, Cecilia Cáceres; por haberlos encontrado en 2016 con más de 51 kilos a Bareiro padre, a Fabio Alejandro y a Cecilia Cáceres con 51 kilos de cocaína en la camioneta Toyota Hilux,

propiedad del gobierno provincial; cuando estos volcaron sobre la ruta 11 en cercanías al Monte Lindo viniendo desde Clorinda hacia la ciudad de Formosa.

Fue una patrulla de la Policía Federal que se dirigía hacia Clorinda la que los encontró y cuando los quisieron auxiliar, se encontraron con la droga oculta en el interior del vehículo. Desde ese día y hasta hoy, mientras se desarrolla el juicio, todos están detenidos. La Querella solicitó el día de ayer la pena de 12 años de prisión para Fabio Alejandro Bareiro, al señalarlo como el “cabecilla” de una organización familiar para el tráfico de drogas; para Pedro Ramón Bareiro en tanto, solicitaron 8 años, al igual que para Víctor Manuel (quien trabajaba en la Aduana de Clorinda y dejaba pasar el vehículo sin ejercer control alguno; en tanto para Cecilia Cáceres, la nuera del ex funcionario, piden 6 años de prisión, al considerarla cómplice por encargarse de informar los movimientos en la Aduana y los días en que Víctor Manuel; estaba en el lugar para coordinar así el paso de la droga sin que nadie los controlara.

Se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.