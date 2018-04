DISCRIMINAN A DAVID CHILLIANI POR SER ABORIGEN

La forma en la que se manejan ellos me hace acordar a la época más negra de Argentina, la dictadura militar

“El primer día fue el lunes 9 cuando se inició todos estos problemas en el HCD la primera que vino fue la Sra. Mirtha Valenzuela y yo por ejemplo no pensaba la actitud de esa señora, como es señora, sindicalista, gremialista y directora de recursos humanos, porque también ocupa un cargo político. el día miércoles también viene la contadora Laura Ocampo que también vino con esa actitud primero pasiva pero después en forma agresiva verbalmente, las dos me faltaron el respeto”.

P: ¿Te faltaron el respeto por ser originario?

R: Yo pienso que sí, más que nada faltar el respeto a lo humano, la parte humana como es que te voy a decir, como ninguneándole a la persona, altaneramente de una manera despectiva, irrespetuosamente, en una palabra. Estoy preparando denuncias en el INADi y la justicia, ya tengo mis testigos del lugar y por supuesto esto no puede quedar de esta forma, no puede quedar para que por ejemplo el día de mañana a otro no les pase eso, yo pertenezco a la comunidad Qom Toba de Clorinda, tengo 27 años de servicio en la municipalidad, soy un servidor y trabajador público porque me pase los 10 años trabajando en la municipalidad, en el departamento, ejecutivo municipal y haciendo todo tipo de trabajo, limpiando cunetas, limpiando las calles haciendo carpida, trabajando en el cementerio, en todos los lugares, en la municipalidad fui jefe de área y luego contratado 10 año pero cuando me vuelven a contratar es ya en el departamento legislativo de la ciudad de Clorinda y ahí empecé por ejemplo para iniciar por ejemplo ya terminar mi carrera en esta institución y perfilándome para llegar hasta mi jubilación si se puede. Pero salió esta resolución que de forma arbitraria porque ya es un despido encubierto vamos a decir, hacen todos estos movimientos para dejarnos sin trabajo.

La forma en la que se manejan ellos me hace acordar a la época más negra de Argentina, la dictadura militar, cuando te tenían sometido y lo tenías que hacer si o si, nosotros no somos militares, somos civiles y nuestro mejor armamento es el dialogo, pero esta gente no tiene dialogo, no tiene respeto entonces son unos dictadores más o menos. Finalizó