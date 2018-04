SEGÚN LA FISCAL, BAREIRO, SU HIJO Y SU NUERA FORMABAN UNA BANDA PARA INGRESAR COCAÍNA AL PAÍS

La fiscal federal Marisa Vázquez, acusó a “Fabio Bareiro (hijo de Pedro, exonerado ex funcionario provincial) era miembro de una organización de tráfico de cocaína proveniente de Paraguay”. Las conclusiones de la funcionaria trascienden en el juicio oral que se inició hoy en el Tribunal Oral Federal de Formosa, por la calle Maipú.

SE DIERON LECTURA A LOS MENSAJES ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LOS CELULARES DE LOS PARTÍCIPES DE LA ORGANIZACIÓN.

“La novia de Fabio, Cecilia Cáceres, operaba como encargada de avisar cuando se encontraba de guardia Víctor Manuel Bareiro (también hijo de Pedro) en Aduanas, para poder pasar la mercadería, y el padre, Ramón Bareiro, ponía los vehículos “oficiales” para transportar la mercadería” sintetizó Vázquez.

“SON UN PUNTERO POLÍTICO”

La familia Bareiro enfrenta una situación complicada. Luego de más de dos años de cárcel enfrentan a los jueces, fiscales y la prensa cara a cara. Callados y con rostros serios escuchan las acusaciones. Fabio toma agua, su novia Cecilia tiene la mirada perdida.

Mientras, Pedro le da palmadas de aliento al hijo.

“Mira papá, ahí hay droga me dijo mi hijo cuando volcamos” “Yo no cumplo la función de asesor del gobernador. Mi función no tiene nada que ver con el control de frontera, tengo un título grande, pero solo soy un punterito político” explicó Bareiro padre en el inicio de su declaración sentado en el banquillo de los acusados.

“Tengo un cargo grande pero un sueldo chico” agregó.

“Y si era tanta la droga que se dice yo contrabandeaba por lo menos alguito tenía que guardar para mí. Yo no tengo nada que esconder”.

(Pedro Ramón Bareiro)

Al referirse a aquel sábado de febrero del 2016, contó que “a las 11 de la mañana mi hijo me pidió la camioneta (oficial, propiedad del gobierno provincial); la trajo a las dos horas. Después me pidió para venir a Formosa, primero me negué. Luego acepté” porque “iba a tener una reunión (en la ciudad capital) con Angélica García (también clorindense y funcionaria)”. En el camino me quedé dormido y volcamos, luego cuando vi lo que llevaba mi hijo me puse a tirar y no a guardar (los panes de droga) como se dice” recordó. TAMBIÉN DECLARÓ QUE LE DIERON LA CAMIONETA OFICIAL PORQUE ROMPIÓ LA DE ÉL.

“Yo, lo que sabía era que mi hijo era adicto, la gente me comentaba: Fabio es adicto “. (Pedro Bareiro)

“Soy un viejo idiota” se autocalificó. Pero aseguró estar “tranquilo de ser una buena persona. Si tienen alguna prueba de que yo contrabandeé……yo al Paraguay no voy. Y si pide información yo nunca tuve problemas” declaró el ex comisionado de Frontera en la ciudad de Clorinda.

“Yo no sé lo que hacer con 51 kilogramos de cocaína, no tengo nada que ver. Antes de que llegue la Policía Federal, yo ya estaba tirando esas cosas, me dio bronca cuando me di cuenta lo que era, por eso me puse a tirar todo. Le dije a Cecilia (su nuera) agarrá y carga en esa bolsa y tira. Me enloqueció lo que vi”. (Pedro Bareiro)Noticias Formosa