PIDEN EL DESAFUERO Y DETENCIÓN DE UNA DIPUTADA OFICIALISTA

Se trata de Aída Ayala, legisladora nacional del radicalismo chaqueño, que fuera intendente de Resistencia. Es en el marco de una investigación de lavado de dinero. SE puso a disposición de la Justicia.

El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini pidió este jueves el desafuero y detención de la diputada nacional radical Aída Ayala. La medida se da en el marco de la ampliación del requerimiento de instrucción que elevó a la jueza Zunilda Niremperger.

El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la

función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros.Según recuerda el sitio Chaco Día por Día, en esta causa están

actualmente detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.

A través de un breve comunicado, Ayala dijo estar “a disposición de la Justicia”. “No es la primera vez que me sucede. A lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y como funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”, subrayó.

Y agregó: “Confío en el sistema judicial. Mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. Estoy viajando a Chaco para ponerme a disposición de la Justicia”.

“Quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia. Jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia”, insistió la legisladora.

Ayala fue intendenta de Resistencia, candidata a gobernadora del Chaco y fue electa diputada nacional de Cambiemos en las elecciones de 2015. En la actualidad preside la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja.