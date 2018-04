MARIANO ALVARENGA: EMPLEADO EN CONFLICTO.

“Los otros se fueron por temor, firmaron en disconformidad”.

Por Ricardo Romano.

No estamos pasando un buen momento hace varios días que estamos acá escapando reclamando por nuestro derecho porque hasta ahora no hay ninguna novedad.

P: ¿porque los tratan así?

R: Y porque somos de distintos partidos creo yo que es evidente porque otro motivo no encuentro, siempre los que somos del FPV somos perseguidos de esta manera porque ya esto, es común lo que pasamos ya es común para nosotros siempre nos están buscando la vuelta, esto es cosa de todos los días para nosotros es evidente una persecución política.

P: Uds. se sienten solos en esta lucha?

R: Hay algunos compañeros que vienen a apoyarnos, nuestros concejales están peleando haciendo hoy iban a hacer un amparo, están haciendo los papeles para presentar el amparo la verdad ese tema no sé cómo se maneja no sé si tarda mucho ni como es el tema, pero cuanto más rápido mejor, los días pasan y las faltas corren.

P: ¿Ustedes son conscientes que se pueden quedar sin trabajo?

R: Yo creo que la dictadura termino hace rato no creo que nos quedemos sin trabajo porque si vamos a ir por la ley ellos están mal, hicieron mal no son dueños de nuestra persona, no pueden decidir por nosotros, si desde lo laboral, pero ellos no pueden venir y decirte no yo te mando allá porque yo te digo eso es injusticia, yo creo que vamos a ganar porque estamos dentro de la ley.

P: Cual será la verdad, porque Caniza dice que le comunicó a Cabral que eran 5 solamente los que iban a ir los demás iban a estar suscripto al ejecutivo.

R: No, los otros se fueron por temor, firmaron en disconformidad, porque tienen miedo de perder su trabajo, porque se les amenazó porque si no iban se quedaban sin trabajo. Nosotros ya nos decidimos y tomamos esta decisión, pero ellos nos acompañan con la firma del amparo que se presentó en mesa de entrada para que revean el expediente, está todo firmado y quieren volver, pero tienen miedo de quedarse sin trabajo.

