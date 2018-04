CARTA DE LECTOR

Sandra Toledo

Ayer fui comprar a Palmira Clorinda.

Deje mi teléfono en el local que por cierto no tenía gente, estuve 40 minutos comprando y usando el teléfono ya que el cajero no sabía el número de código de su casa comercial, y bueno al salir de dicha casa al llegar al auto me doy cuenta que me deje el teléfono, me bajo voy pregunto y me dicen que no deje nada y si es que lo deje alguien lo habría llevado, PERO NUNCA ENTRO NADIE.

Pido ver las cámaras, mejor dicho, que ellos aduciendo que, si me robaron ahí adentro, a mi lo pueden hacer con ellos y mi sorpresa fue que están las cámaras, pero no están prendidas, entonces le digo al que me atendió que lo dejo afuera de todo porque estuvo conmigo en todo momento.

SI YO ME ROBO ALGO AQUÍ SEGURO LAS CÁMARAS ANDARÍAN DE MIL MARAVILLAS PERO ME ROBAN A MI AQUÍ ADENTRO Y LAS CÁMARAS NO ANDAN.