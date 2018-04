Mirta Coronel empleada del HCD, trasladada arbitraria e injustamente”Ya avisé a mi hijo que si me muero quiero dejar un ejemplo. que peleen por su derecho como hizo su mama. Estoy mal compañeros tengo 21 de presión, desde el viernes. Hay una violación del derecho propio que al nacer uno tiene y eso no respetan, Voy hacer la lucha hasta donde yo pueda y ese ejemplo quiero dejarles a mis hijos porque herencia no tengo, solo buen ejemplo”.