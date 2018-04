SENADOR JOSÉ MAYANS

“En dos años de gestión, el Gobierno nacional no cumplió con las obras estratégicas para la provincia”

El senador nacional por Formosa y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, José Mayans, aseguró que el Gobierno del presidente Mauricio Macri tiene numerosas cuentas pendientes con la provincia y resaltó la coherencia del gobernador Gildo Insfrán al plantear su preocupación por la falta de obras prioritarias para los formoseños.

Lo dijo a manera de balance tras el relanzamiento del Plan Belgrano en Chaco. “El Gobierno nacional ha tenido un comportamiento que no es bueno con las provincias que no comparten el mismo color político. Además, se caracteriza por incluir obras en el Presupuesto y después no las cumple. En dos años de gestión, no nos cumplió con las obras estratégicas para la provincia”, comentó a La Mañana.

Entendió que el endeudamiento de la gestión Macri hace que no pueda cumplir con los compromisos en obras contemplados en el Presupuesto, como ocurrió con Formosa y otras provincias argentinas.

“A nosotros no nos pueden terminar 30 kilómetros en dos años desde la ciudad hasta Tatané. También hay obras estratégicas, como el gasoducto, que tomaron un ritmo muy lento. Después está el acueducto, que se sacó del Presupuesto. Hay muchos incumplimientos de Nación hacia la provincia de Formosa. Lo que debe hacer el Gobierno es buscar un desarrollo armónico en el país, con políticas diferenciales, por ejemplo, en materia de tarifa de energía eléctrica. No podemos tener un aumento de 1.000%”, planteó.