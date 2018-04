TRANSFIEREN EMPLEADOS DEL CONCEJO AL EJECUTIVO.

Por Ricardo Romano.

El viernes próximo pasado, las autoridades de Concejo Deliberante esperaron hasta última hora para anunciar que 22 empleados que trabajaban en dicho Concejo, desde hoy lunes serán adscritos al ejecutivo.

Lo llamativo es que 20 de 22 empleados son seguidores o militantes del FDLV, ellos dicen que esta es una clara persecución política, y “Que no tienen posibilidad con estos celauristas ni de defensa ni justicia” también dijeron “que piensan hacer saber su disconformidad” preguntamos de qué manera y la respuesta fue “vamos a ver que hacemos, pero no vamos a soportar más los aprietes y persecuciones a lo que somos sometidos solo por no ser celauristas”.