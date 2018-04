PELEA AEROCLUB-GOLF: ESTACIONARON AUTO EN EL “GREEN” Y NO DEJARON JUGAR TORNEO

Ayer se realizaba la “Copa Lorena Automotores”, el primer torneo de golf del año organizado por Caranday Golf Club pero se debió suspender al cabo de unas horas de haber comenzado porque quien sería el Vicepresidente del Aeroclub de apellido Dorrego colocó un automóvil en el “green 9” y ya no pudieron continuar con el juego. Vale aclarar que el predio donde se desarrollaba el torneo es compartido desde hace más de una década con el Aeroclub, y no es la primera vez que tienen inconvenientes con Dorrego.

Al lugar acudieron varios patrulleros, quienes contaban con la orden de un juez para sacar el vehículo, pero no lo pudieron hacer.

Organizadores y participantes del evento se mostraron indignados ante el hecho.

En contacto con el Grupo de Medios TVO Cesar Lazzarini quien es secretario de Caranday Golf Club relató lo ocurrido. “Hoy -por ayer- empezaba la primera fecha de los torneos anuales del Club. Nuestro Club tiene más de 15 años de existencia, y todos los años se realizan torneos que son auspiciados por empresas formoseñas”, comenzó diciendo.

Asimismo, informó que el evento que inició a las 11 horas se estaba realizando normalmente hasta que a las 14 horas aproximadamente, cuando llegaron a uno de los hoyos, había un automóvil estacionado arriba de los grinees “que es donde termina de embocar la pelotita de golf”.

“Nos encontramos con este desastre y lamentablemente no se pudo continuar el torneo, todo por culpa de una persona del Aeroclub, que es un lugar con el que nosotros compartimos el predio (estamos hace 15 años)”, comentó y agregó que lamentablemente tuvieron que suspender todo.

“Por supuesto que yo llamé a la Policía, hice la denuncia policial, inclusive el Juez ordenó que se retire el vehículo de allí, pero Dorrego dijo que no lo iba a retirar”, agregó Lazzarini.

Consultado si es que luego de que Juez diera la orden la Policía acudió al lugar con la grúa para sacar el automóvil a la “fuerza” respondió que “no era fácil sacarlo” porque “en primer lugar, la Policía no tenía la grúa porque estaba en un operativo del interior, y el otro problema era que al poner una grúa en el lugar del green iba a romper todo, ese es el lugar que más se cuida en toda la cancha de gol porque se destruye muy fácilmente, además porque es una pasto sensible y delicado. Las huellas del auto quedaron marcadas en el green”.

Seguidamente, el secretario de Caranday Golf Club confesó que se trató de una tarde “negra”. “Fue una verdadera desgracia lo que nos ocurrió, es una persona irresponsable totalmente, que no sabe hablar, no entiendo su sentido de locura”, lanzó.

Al momento de preguntarle por qué Dorrego habría tomado la determinación de “interrumpir” de esta manera el torneo comentó que “él dice que le teníamos que pagar dinero, pero este encuentro lo organizó el Club de Golf Caranday no el Aeroclub, no es un evento de ellos, está auspiciado por nosotros. Con su actitud nos mató el inicio de la temporada de golf en Formosa”.

A continuación, Lazzarini recordó que no es la primera vez que tienen inconvenientes con esta persona. “El año pasado este hombre quemó un green con glifosato. Después de eso tardamos un mentón en recuperar el lugar, no es que de un día para el otro lo recuperamos. Anteriormente esta misma persona tuvo altercados con otras personas”, aseveró y agradeció que en esta oportunidad por “suerte” las cosas no pasaron a mayores porque la gente se “controló” y no hizo nada.

“No sé con qué cara le voy a pedir a otro sponsor que nos acompañe, la verdad es que estamos desahuciados totalmente”, cerró diciendo notablemente indignado.

