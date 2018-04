CONVOCATORIA A ASAMBLEA DEL CONSEJO CONSULTIVO EL 20, 21 DE ABRIL EN LA PROVINCIA DE SALTA.

El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, Decreto 672/16 convoca a todos los líderes indígenas del país a una Asamblea a realizarse el 20, 21 de abril del corriente año en la Comunidad Misión Chaqueña ubicada en la Prov. de Salta.

Félix Díaz, Qarashe Qom y Presidente del Consejo expresó: “a todos los hermanos, hermanas de diferentes pueblos del país, queremos hacer una convocatoria para que participen en la Asamblea Nacional del CCPPIRA a través de un Decreto 672/16. En esta convocatoria queremos pedirle a todos los que desean participar que nos manden sus datos, DNI, fecha de nacimiento, nombre completo y la comunidad a la que pertenece y el pueblo que proviene. Nosotros tratamos de agilizar la lista de los participantes para poder tenerlo antes de la primera semana de abril.

Pedimos a las autoridades de los pueblos indígenas que no permiten viajar con niños por el tema seguro. Cuando los hermanos se anoten no pueden ser reemplazados y no puede haber un cambio. Esta Asamblea se va a hacer en Salta en la Comunidad de Misión Chaqueña que para nosotros es una gran oportunidad porque ahí está la Universidad del Monte que trabajan los hermanos wichi de esa comunidad. Queremos que los hermanos si pueden lleven alguna manta, algún cubierto, plato, cuchara, alguna taza, por ahí si falta, porque es un lugar de monte, nosotros entendemos perfectamente, nosotros que somos del campo no tenemos problema para poder compartir ese momento tan importante para nosotros.

Queremos que los hermanos que salgan tengan un listado, numero de contacto, indicar los lugares donde se van a juntar porque los micros son grandes no pueden recorrer comunidad por comunidad, porque son micros de larga distancia, son enormes, la gente tiene que acercarse a la ruta para poder subir en el micro, pero tiene que estar en la lista.

Esa es la convocatoria que hacemos para tratar de cerrar el proyecto de Ley sobre la Propiedad Comunitaria de las tierras de los Pueblos Indígenas. Así que están todos invitados. A nuestros comunicadores que tienen que organizar, tienen que preparar su equipo para registrar el aporte que pueda tener cada hermano. Hemos elegido Salta porque es la provincia que tiene más pueblos indígenas. En todas las provincias donde existen pueblos indígenas están convocados a esta reunión. Para poder trasladarnos a la lista, está a cargo Marcelo Velis, Jorge Palomo, Faustino Lencina, Orlando Flores, Margarita Mamani, que son las autoridades del Consejo, son los vicepresidentes y secretarios, como el caso de la hermana Relmu Ñamku y Oscar Sánchez. Todas estas personas que he mencionado son las personas que tienen que recepcionar el listado de los que van a asistir a la Asamblea. Esta es la convocatoria que estoy haciendo, yo soy el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que nos veamos para el 20 de abril, muchas gracias”.

Al respecto Jorge Palomo, vicepresidente del Consejo señalo “el hecho de que la asamblea nacional de pueblos indígenas del país se traslade aquí es algo histórico para nosotros como wichi, esperemos que se sumen más líderes indígenas a esta nueva iniciativa porque lo que buscamos es avanzar en esta propuesta de proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria. Es importante que se sumen porque esta ley no es para cualquiera, sino que es para el pueblo indígena del país”.