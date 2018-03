NUEVE HORAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA.

Por Ricardo Romano.

En la tarde-noche de ayer algunos barrios de Clorinda, soportaron 9 horas sin energía eléctrica, esta situación trae aparejada muchas complicaciones en los domicilios de los vecinos, inclusive a algunos se les quemaron electrodomésticos, además está el tema que una cosa trae la otra.

Al cortar REFSA la luz sin previo aviso, muchos hogares se quedaron sin agua, sin luz tampoco funciona el teléfono donde la Cooperativa tiene el famoso triple play, es decir te quedás sin luz, sin agua, sin teléfono, sin internet y tenés que rogarle a Dios que no se queme ningún electrodoméstico.

Como siempre Refsa, lo único que sabe hacer es cobrar las abultadas facturas por el mal servicio que presta, pero no se hacen cargo de los daños que causa. Además, ponen a atender el teléfono a una señora o señorita que no tiene idea de lo que ocurre, cual es el problema y a qué hora volverá la luz. No culpamos a la empleada que no tiene ni idea de lo que ocurre porque ningún responsable le informa a ella.

Así vivimos, tarifas carísimas y mal servicio, no es novedad siempre es así.