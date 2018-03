DESESPERADAS APARICIONES DE PRENSA DE RICARDO BURYAILE

Sus correligionarios lo quieren lejos de escena

Por Marcelo Luis Delgado

El ex, ex, y ex en varias funciones, en todos los casos sin cumplir los periodos, hablamos de Ricardo Buryaile en los últimos días realizó un recorrido mediático, y se puso a lado de algunas figuras para salir en la foto con el desesperado intento de seguir figurando en la política, el primer ex ministro dado de baja por el presidente Mauricio Macri intentó posar en todas las fotos en las que salió el mandatario nacional durante su visita a Formosa, y en las últimas horas apareció en una foto con el jefe del gabinete nacional Marcos Peña, con el que dice haber realizado un análisis de la política nacional y provincial, algo que un par de ciudadanos comunes lo pueden hacer consumiendo café en cualquier confitería, “semejante novedad” confirmada por Buryaile, consistente en una chala con Marcos Peña podría que cambiar el rumbo de la Argentina y Formosa.

La gran novedad contada por Buryaile publicada por un medio de la capital provincial, con una foto quien sabe si es o no actual, habida cuenta de que a Buryaile se lo envió a cuarteles de invierno tras su pobrísimo desempeño como Ministro de Agroindustrias, hoy día figurar en una foto con él, es sumar en contra para cualquier integrante de la “organización” denominada Cambiemos.

Buryaile en supuestas declaraciones terminó tirando más onda negativa a la pobre estructura política del presidente Macri en Formosa, “no descarto ser protagonista en las contiendas de 2019” disparó el ruralista utilizado por los radicales formoseños en su tiempo, ahora descartado por ellos mismos como figura del sector.

Buryaile parece hacer manotazos de ahogado intentando posicionar su figura con fotos y declaraciones mediáticas, su salida del Ministerio de Agroindustrias de la Nación, terminó con su momento político, ahora no solo deberá pensar en ser oposición del gobierno provincial, sino también deberá vérsela con figuras de Cambiemos en Formosa que lo quieren bien lejos de escena.