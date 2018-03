RICARDO ALFONSÍN: “NO FORMAMOS PARTE DEL GOBIERNO”

“Yo al presidente no lo jorobo, he hablado con dirigentes del Pro”, contó Alfonsín.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, visitó el programa “Fondo a la derecha” conducido por Rosario Castagnet en los estudios de RADIO REALPOLITIK (www.realpolitik.fm) y habló sobre la situación económica del país en un momento en el que su partido plantea tensiones con las otras fuerzas políticas que integran Cambiemos.

El radicalista afirmó que ellos no forman parte del gobierno, sino de Cambiemos. A pesar de que ellos sean responsables de lo que se haga en la gestión por formar parte del armado electoral, Alfonsín aseguró que quien gobierna es el Pro.

Para poder derrotar al kirchnerismo, la UCR y el Pro debieron juntar fuerzas a pesar de que algunos no estuviesen a favor: “Como desaparecieron las razones que nos unieron, debemos rediscutir las condiciones de la alianza para juntarnos con los que pensamos igual y enfrentar a los que pensamos distinto”.

Ricardo Alfonsín contó sobre su relación con el Presidente y confesó: “Yo al presidente no lo jorobo, he hablado con dirigentes del Pro, sobre todo por el tema del dólar futuro. Tenemos que ser serios y no decir cosas que no son ciertas. Yo critico decisiones del gobierno, pero con posicionamientos que, hasta hace dos años, eran constitutivos de mi partido”.

“Mi principal responsabilidad no es evitar que el partido no pague costos, sino que Cambiemos se equivoque lo menos posible, y eso se hace desde adentro, señalando diferencias cuando sea necesario. Cambiemos va a ganar o va a perder las elecciones según las decisiones que tome”, expresó el dirigente.

Igual que su padre, Alfonsín todavía no descarta la posibilidad de ser presidente. “En el 2001 parecía que el partido desaparecía, y con mucha razón. No obstante, en la elección que me presenté sacamos casi 3 millones de votos. Aunque, en la última, apenas sacamos 600 mil, pero no creo que sea por mi cara bonita, sino por el posicionamiento claro del partido”, contó el radical.