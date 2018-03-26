EN UNA “PEÑA” POLÍTICA, RAFAEL CORREA LE CANTÓ AL CHE JUNTO A KIRCHNERISTAS

EN SU VISITA A LA ARGENTINA, EL EXPRESIDENTE DE ECUADOR RAFAEL CORREA TAMBIÉN ENCONTRÓ TIEMPO PARA RELAJARSE JUNTO A PERSONAJES DEL KIRCHNERISMO COMO AXEL KICILLOF Y DANIEL FILMUS. EL SÁBADO PASADO, EN EL RESTAURANTE LE CLAC, UBICADO EN AVENIDA DE MAYO, EL EXMANDATARIO PARTICIPÓ DE UNA “PEÑA” POLÍTICA EN LA QUE LE CANTÓ AL CHE GUEVARA.
EN UNA "PEÑA" POLÍTICA, RAFAEL CORREA LE CANTÓ AL CHE JUNTO A KIRCHNERISTASEN SU VISITA A LA ARGENTINA, EL EX PRESIDENTE DE ECUADOR RAFAEL CORREA TAMBIÉN ENCONTRÓ TIEMPO PARA RELAJARSE JUNTO A PERSONAJES DEL KIRCHNERISMO COMO AXEL KICILLOF Y DANIEL FILMUS. EL SÁBADO PASADO, EN EL RESTAURANTE LE CLAC, UBICADO EN AVENIDA DE MAYO, EL EX MANDATARIO PARTICIPÓ DE UNA "PEÑA" POLÍTICA EN LA QUE LE CANTÓ AL CHE GUEVARA.
Posted by Clorinda Noticias on Monday, March 26, 2018