HIPOCRESÍA TOTAL: ACÁ HAY UNA REALIDAD QUE TRATAN DE OCULTAR

Alejo Cardozo

Cualquier Exportador/importador, puede tener una oficina 2 x 2, no necesita más, si las mercaderías van o llegan directamente a zona primaria aduanera. acá hay una realidad que tratan de ocultar, que en realidad lo saben todos. ¿Cuál es? la de que los taxifleteros carguen en esos camiones fuera de servicio, sin seguros, sin RTO, etc. la cebolla principalmente desde una playa (un chiquero) hasta el Puerto Pilcomayo, o como es su costumbre de contrabando por las riveras. Por eso las restricciones ilegales, y después buscando el pelo en la leche, para evitar que los exportadores y despachantes puedan llevar esos camiones argentinos, de libre circulación, hasta la zona primaria aduanera directamente. Y CELAURO envío a los taxifleteros a cortar media calzada en la RN11 y San Vicente De Paul, a 7 camiones con cebollas, incluso amenazando, rompieron el parabrisas de un camión, cubiertas, e intentaron extorsionar a los despachantes. Dicha extorsión se volvió a repetir esa noche en la ruta con la presencia del señor Walter Martínez y el comandante de Gendarmería Leguizamón. y así podemos seguir enumerando la maliciosidad encubierta de Celauro para castigar a los exportadores, despachantes, a fin de evitar que trabajen. Usaron todas las técnicas en su poder, pero hasta ahora no han podido, ni van a poder pararlos.