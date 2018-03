ANA MARÍA GEUNA COMERCIO EXTERIOR

“A los fleteros les tenemos que pagar por los camiones que están despachados, hemos tenido que pagar sumas muy importantes”.

Las siguientes son declaraciones que la señora Geuna realizó a una estación de radio de Formosa capital:

“Hace muchos días desde que comenzó toda esta historia uno no se puede dedicar a trabajar, a cumplir sus roles, a atender a los clientes porque tenemos que hacer otras actividades, estar en la justicia, en el juzgado, con escribanos. Discutir con la gente de la municipalidad, con los taxifleteros y ese no es nuestro rol, estamos soportando a que nos clausuren oficinas, que se persigan a los exportadores, en fin, una persecución que no tiene sentido, esto va a llevar a que los exportadores vayan a trabajar por otras aduanas la de, Formosa por ejemplo y nosotros obviamente nos vamos a ir a trabajar con ellos ya que somos los representantes de ellos, nos iríamos a trabajar a otras aduanas. Pero estamos peleando para no tomar esa determinación que realmente va a ser muy drástica para Clorinda, porque se va a sentir afectado un número muy importante de personas porque estamos en una ciudad de frontera y el comercio exterior internacional es muy importante y con los empleados que tenemos es mucha la gente que se mueve alrededor del comercio exterior. Si nosotros nos vamos a trabajar a Formosa los exportadores se trasladan a Formosa, la mercadería va a pasar por allá, por la balsa y acá muchísima gente queda sin trabajar. O sea, que Celauro por su capricho, porque parece un nene caprichoso va a lograr esto, él que es tan sensible ya que nos trató de insensibles a nosotros, si es tan sensible señor intendente sepa que mucha gente queda sin trabajar, los estibadores de Puerto Pilcomayo, nuestros dependientes, los empleados de los exportadores. Somos un grupo muy importante que estamos moviendo en esta ciudad entonces cuál es la óptica del intendente seguir con la persecución, ayer le pusieron el CEPO a un camión que venía con mercadería de exportación y le pusieron una multa no sé en concepto de qué.

La municipalidad no tiene competencia para poner control en rutas nacionales, ahí estaba un empleado de la municipalidad pidiendo a los camiones precintados y despachados documentos de exportación. Esto indudablemente es competencia de la aduana, en ruta nacional tiene competencia gendarmería. Ellos se toman atribuciones, hacen lo que quieren y no cumplen una orden de un juez federal, señores la ruta tiene que estar despejada, sin parar a ningún camión y así estamos, siguen parando camiones. Seguiremos acudiendo a la justicia porque la única herramienta que tenemos es la justicia, no tenemos otra.

Ya hemos presentado recursos de amparo, hay denuncias, denuncias en el Juzgado Federal en Formosa, en todos lados, todos estamos con abogados y todo lo que creemos que corresponde lo estamos haciendo. Nosotros no podemos salir a cortar ruta como hacen los taxifleteros que cuando no les gusta algo nosotros les tenemos que pedir permiso para pasar y además a los fleteros les tenemos que pagar por los camiones que están despachados, hemos tenido que pagar sumas muy importantes para que estos señores salgan de la ruta porque te amenazan, inclusive rompieron parabrisas de camiones. Es decir, esto ya se les está yendo de las manos a todo el mundo”. Finalizó