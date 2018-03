NACIÓN GIRÓ FONDOS, PERO FORMOSA NO TERMINÓ EL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó el envío de los $441 millones para el 100% de las obras civiles y equipamiento. El Gobierno de Formosa no sólo no la terminó, sino que tampoco rindió los fondos recibidos. El gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán el 1° de marzo reclamó que estaba frenada y pidió $80millones mas.

“La obra está frenada”. Con esta frase en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador Gildo Insfrán denunció que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” se frenó un 77% de avance de obra civil y con los equipamientos ya comprados por 100 millones de dólares.

Insfrán apuntó, en ese discurso, al Gobierno de Mauricio Macri por la falta de financiamiento para completar y poner en marcha el complejo ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad.

No tardó en llegar la respuesta: el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, confirmó en el último informe ante la Cámara de Diputados que ya se giraron los $441 millones para completar la totalidad de los fondos comprometidos en el contrato firmado con la provincia.

No solo los trabajos civiles no se completaron, sino que además el gobierno formoseño como responsable de la obra no hizo la rendición del 13% del total de fondos transferidos por Nación. Este requisito es indispensable para lograr la redeterminación por unos $80 millones que solicitó la provincia para poder terminarla.

Pero este financiamiento extra contractual que solicitó Formosa tampoco avanzaron porque “hasta ahora no ha canalizado la redeterminación de obra por los canales adecuados y serán evaluados y considerados cuando así ocurra”, explicó Peña en el informe ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Es que los funcionarios formoseños presentaron la solicitud ante la Subsecretaria de Energía Nuclear pero es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con sus técnicos la que debe evaluar la ampliación del financiamiento tras contar con el dictamen económico.

Las puertas no están cerradas para completar y poner en marcha el Centro de Medicina Nuclear porque tanto el ministerio de Energía como la CENA “están a disposición para que la ciudadanía de Formosa pueda contar” con la obra, aseguran desde el Gobierno Nacional. Y ratifican que para poder terminarla “se deben cumplir con los requisitos establecidos en los contratos y fijados por las leyes”.

Para completar su presentación ante la Cámara de Diputados el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue contundente ante el reclamo de Gildo Insfrán por la paralización de la obra: “se ha cumplido con todo lo pactado”, ratifica en el informe.

Expres Diario