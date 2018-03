CELAURO SIGUE LA GUERRA CON EXPORTADORES.

Por Ricardo Romano.

Diego Benítez, es despachante de aduana, nos cuenta el problema que tuvo ayer cuando estaba trabajando:

“Ayer domingo a las hs. 7:30 me avisan que un camión cargado con cebollas estaba retenido en DGR. Fui inmediatamente ya que se trata de mercadería perecedera y el personal me dice que no puede ingresar esa mercadería porque el exportador tiene clausurado el local comercial.

Lo cual es incorrecto eso porque la mercadería es directamente para exportar. Llego el secretario de gobierno y me dice que el camión no va pasar, que tiene que volver a origen, o sea a 1600 km, o si no iba a decomisar la mercadería. Luego de comunicarme lo que pretendía hacer, llamó al secretario de transporte para que realice un procedimiento de decomiso. Llego el de transito sin decir una sola palabra en toda la mañana, es como que estaba totalmente desorientado y labró un acta y le pidió al chofer que firme esa acta donde decía que iba a ser trasladado a la playa municipal para proceder al decomiso, obviamente no le deje firmar. Querían asustarnos con eso, pero yo soy un profesional y se perfectamente lo que hago por eso no firmo nada y entonces el secretario Walter Martínez, ordenó que traigan el cepo para colocarle al camión, le colocaron el cepo a un camión de 45 toneladas, como si fuera que un camión con mercaderías de exportación pueda escaparse a 150km por hora, como si fuera que el chofer es un delincuente buscado, ¡no señor Martínez, está tratando con gente trabajadora! fue un mamarracho total. Cuando llegaron el abogado y el exportador tuvo que pagar multa de $8400. Hace tres semanas pagamos una extorsión de los taxifleteros y ahora una multa totalmente fuera de la ley”.