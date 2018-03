LOS HOMBRES Y MUJERES DE PILCOMAYO QUIEREN UN TRABAJO DIGNO

Más allá de las asistencias, que me parece muy bien que la brinden, aunque sea con cuenta gotas doy mi apoyo para la gente encargada, pero los hombres y mujeres de Pilcomayo y los parajes hasta el km4, quieren trabajo, un trabajo digno: “están pescando, pero sus mayores ingresos se están dando en la estiba de los camiones con cebollas a las lanchas, mercaderías de exportación según Ley 22.415. después de largos 5 años que no pudieron trabajar por las inundaciones sucesivas y porque las mercaderías no venían hasta el Puerto, ahora ellos van a defender esta fuente de trabajo, y solicitan principalmente al intendente que deje de incitar a la violencia, con represalias hacia los despachantes y enviando a los Taxifleteros a la ruta.

El juzgado Federal de Formosa ya emitió en fecha 21/02/2018 una resolución y ya notificó al Comandante que los inspectores de Transito municipales no pueden estar en una ruta nacional, y el E16GN debe asegurar el libre tránsito por la RN11 acceso al Puerto, es decir no deben permitir que haya ningún tipo de corte de ruta hacia los camiones con mercaderías de exportación. -Actualmente son más de 120 estibadores en dos turnos que están trabajando felizmente.