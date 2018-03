Por Ricardo Romano.

El jefe de Gabinete Marcos Peña, quien ayer expuso ante la Cámara de Diputados el informe sobre la marcha de gobierno.

Peña reveló que el Gobierno gasta más de $130 millones en mantener a los obispos, al confirmar el presupuesto para 2018. Además, detalló por escrito el importe mensual que perciben Obispos Diocesanos, Auxiliares, Eméritos y los Administradores Apostólicos y Diocesanos: Obispos Diocesanos: $ 46.800, Obispos Auxiliares: $ 40.950, Obispos Eméritos: $ 40.950, Administradores apostólicos y diocesanos: $ 46.800.

La pregunta sería ¿Por qué el Estado debe destinar 130.421.300 pesos del presupuesto nacional en remuneraciones de los obispos? ¿Por qué incluso los que no profesan el catolicismo deben financiar a la Iglesia?, realmente es una situación que no resiste el menor análisis, como un obispo que no trabaja o un obispo emérito, que es el obispo jubilado ganan entre 40 y 50 mil pesos, que pague el Vaticano, porque debemos pagar los argentinos cuando un jubilado gana una miseria, y además ya no estamos en el medioevo, estamos en el siglo 21 y esta situación es por lo menos vergonzosa y con tintes de corrupción.