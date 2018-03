Por Ricardo Romano.

Delia Haide Garay, es una humilde trabajadora del HCD, que vive en el barrio 25 De Mayo, ella nunca dejó de trabajar desde su ingreso al Concejo, es personal de servicios generales.

Ayer en las redes sociales explotó al ver tanta injusticia y discriminación por parte del presidente del Concejo y así se expresaba:

“Esto es lo que la administración del señor Ariel Caniza hace a los empleados del Honorable Concejo Deliberante que vienen a cumplir horario hoy me toca a mí. Con mucho dolor recibo una nota de sumario administrativa previo a un despido ¿por qué? Porque no formo parte de su partido político por defender mis derechos por no dejarme convencer a sus crueldades por no pensar al igual que el esto es lo que ellos pueden hacer.

Esto es persecución política. Acoso laboral y discriminación teniendo en cuenta que otros empleados solamente vienen a firmar una vez al mes sin embargo nosotros que venimos a cumplir horarios con esto demuestro que si no te vendes por un centavo para el señor Caniza y sus colaboradores no vales nada”.