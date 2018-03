VECINOS POR AÑOS INUNDADOS Y OLVIDADOS A SU SUERTE.

Por Ricardo Romano.

Desde el año 2013 Puerto Pilcomayo y otros parajes hasta el km 4 viene padeciendo los efectos desastrosos que ocasionan las inundaciones producto de la crecida del Río Paraguay.

Ya van 6 años consecutivos que los humildes habitantes salen a la banquina de la ruta 11 a construir precarias casas, con los materiales que tienen a mano, porque ayuda municipal o provincial no llega, o llega tarde, o llega solo a algunos. Para conseguir chapas, palmas, una bajada de luz eléctrica, agua en unos tanques, ya que potable no es el agua, deben hacer cortes de ruta para que el intendente Celauro salga un rato de su burbuja, y asista a esta gente, con el único propósito de que despejen la ruta, la intención no es ayudarlos, lejos está de él está la solidaridad, la sensibilidad Y además a esas precarias casuchas, las llama “módulos habitacionales”, realmente es una falta de respeto a la dignidad de las personas.

Como pueden ver personalmente, o a través de fotos, observan que son casitas de 3 x 4 m donde viven como mínimo 4 personas. No hay forma de hacer un baño medianamente digo, algunos no lo tienen, el agua es almacenado en tanques plásticos, no es apto para consumo humano, pero no queda otra, hay que tomarlo igual. Los insectos y víboras venenosas abundan, el mosquito ni hablar, por tonelada, no hay sombra, deben soportar el calor del pavimento, cuando llueve hay que meterse adentro, algunos, la mayoría con 5 o más criaturas.

Los adolescentes y adultos se dedican a la pesca, y a la estiba en el Puerto (cuando hay trabajo) de una u otra forma hay que llevar la comida a la casa, leche, yerba, galleta, azúcar, carne, fideo, arroz, aceite, diariamente sopa de pescado, ya que abunda, pero los niños que viven en “casa de cartón” como dice la canción, no le es suficiente, necesitan de una alimentación completa, equilibrada, balanceada, por ello sufren todo tipo de enfermedades (pulmonares, respiratorias, de piel, alérgicas de toda clase, falta de vitaminas para un sano crecimiento), nos decía un profesional de la salud.

Las jóvenes mujeres, muchas que no pasan los 16 años ya tienen hijos, no hay una asistencia social, psicológica permanente, a estos jóvenes, ya sean hombres o mujeres y a sus padres, para que reciban una enseñanza sobre la procreación responsable, sobre el estudio que deben finalizar su nivel secundario por lo menos, y procurar estudiar alguna profesión, pero no quedarse estancados en el puerto o parajes y ser cautivos políticos.

Estos jóvenes son el futuro, son los que dentro de 10 y 20 años formaran parte de nuestra sociedad adulta, y deben estar preparados, deben marginar a la pobreza, bien educados, con cualquier trabajo digno, con o sin ayuda del estado, ya que está claro que al jefe comunal no le interesa, solo hace propaganda política con ellos.

Ya es hora de dar una solución definitiva para que estas familias no salgan más a la ruta, por ejemplo, construir la barrera de contención, el barrio es muy chico, y no costaría mucho para el Estado Nacional, pero lo debe gestionar el Estado Municipal, además tener un Destacamento Policial, una la sala de Primeros Auxilios que funcione las 24 horas, que el agua potable llegue por red a cada domicilio.

Así debe vivir todo habitante de este país y los vecinos de Pilcomayo, no deberían ser la excepción.

Queda mucho por decir, pero queda mucho más por hacer, pero no vale la pena seguir escribiendo palabras que se las lleva el viento.