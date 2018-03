EN EL PRIMER DÍA DE CLASES YA NO PUDIERON ASISTIR A SUS AULAS NUESTROS HIJOS

Stella Maris Berazategui.

Gracias al intendente Manuel Celauro, porque las calles están intransitables, como están desde que Celauro es intendente, nuestros hijos pierden muchos días de clase, les cuento que mis hijos van con uniforme de color blanco y con el barro que hay en las 300 viviendas es imposible.

No me voy a cansar de mostrar está puta burocracia, cosa que al intendente Manuel Celauro no le importa un carajo.