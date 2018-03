“NO VIAJEN A BOLIVIA, ES TERRIBLE”, LA ADVERTENCIA DE UNA SALTEÑA QUE VIVIÓ UN CALVARIO

La mujer se contactó con Que Pasa Salta para contar la terrible experiencia que le habría tocado vivir.

En medio de la polémica sobre el cobro a los extranjeros que vienen a atenderse en hospitales públicos de Argentina, una tartagalense contó el calvario que le habría tocado vivir para pasar la frontera.

“Tengan cuidado y no viajen para Bolivia. Hace unos días partimos desde Tartagal (Salta) hacia Santa Cruz. Hicimos migraciones en Salvador Mazza y aduana para poder pasar presentando toda la documentación de toda mi familia y de mi vehículo. Pero pasando Yacuiba comenzó nuestra película de terror”, empezó el relato.

“Aproximadamente nos hicieron 10 controles de policía y peaje, en cada uno de ellos pagábamos, no solo peaje sino también a los policías que veían la patente de Argentina y se venían como buitres a nuestro vehículo para pedir plata”, agregó la mujer.

“Pero no fue solo eso, sino que en dos controles nos bajaron del auto nos pidieron y toda la documentación, botiquín, triangulo, chaleco, etc. Y como vieron que tenía todo, en un momento en que nos dimos vuelta un policía me hizo desaparecer un papel de migraciones de mi hijo. Es así que me pidió DESCARADAMENTE PLATA para poder pasar”, lanzó esta salteña.

Finalmente, la mujer y su familia llegó a Santa Cruz (Bolivia) después de haber pasado un momento terrible. “Nos trataban y gritaban como si fuéramos criminales, y simplemente solo nos íbamos de vacaciones a dejar nuestro ahorro a ese país. Yo deje constancia de todo lo que me ocurrió en el Consulado de Argentina que está en Santa Cruz y espero que pueda llegar bien a Argentina porque tenemos miedo que de vuelta nos ocurra lo mismo. ¡No viajen a Bolivia, es terrible!”.

Fuente:Que Pasa Salta