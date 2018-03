SENADOR JOSÉ MAYANS

El Gobierno nacional “no envía fondos por discriminación” a Formosa.

El senador por Formosa José Miguel Ángel Mayans aseguró que el Gobierno nacional “no envía fondos por discriminación” a Formosa para obras o lo necesario para enfrentar la emergencia del río Pilcomayo. También criticó duramente las políticas económicas aplicadas por la gestión de Macri para el Norte argentino y aseguró que su discurso de apertura del período ordinario en el Congreso estuvo “fuera de la realidad”.

El Legislador, señaló que el Presidente “no está mirando los problemas reales que tenemos las familias argentinas”.

“Desde el principio vemos cómo es la gestión de Cambiemos: prácticamente tenemos el 100% de devaluación desde que inició hasta ahora; el dólar pasó de $9,50 a prácticamente 21. Como consecuencia, los precios aumentaron más del 100%; la canasta básica ahora está unos $18 mil. La energía eléctrica aumentó un 1.000% en dos años y a esto no lo aguanta la economía familiar, la comercial ni la industrial”, dijo.

Tras mencionar que Nación tiene un déficit fiscal “récord”, dijo que esto preocupa en Formosa porque las provincias también dependen de que al PEN “le vaya bien”.

Consultado sobre lo referido a obras para la provincia, denunció un incumplimiento en todo este tiempo del Presupuesto Nacional, en el que está establecido el programa de inversión. “Han sacado obras que son fundamentales para Formosa, para el desarrollo de la provincia, y las centraliza en jurisdicciones de Cambiemos, como Capital Federal, que tiene el mayor ingreso per cápita. No existe eso de no tener miramiento político según el color que tenga la provincia; eso no es cierto”, denunció.

Ejemplificó diciendo que no es lo mismo que la provincia tenga en marcha “los 5 mil planes de vivienda con los que se contaba antes que ahora, cuando no tenemos siquiera mil”. Al mismo tiempo, denunció que el Estado nacional está pagando mil dólares el metro cuadrado de construcción de una vivienda básica o 150 mil dólares una cuadra de asfalto, precios que “no existen ni en Nueva York”.

Mayans también apuntó contra un recorte en las obras de la autopista, que debía ir desde Resistencia a Asunción, como un corredor estratégico para el Mercosur, pero “lo achicaron a un tramo de Formosa a Tatané”. Dijo además que esta obra quedó “paralizada”.

“No envían fondos por discriminación, porque gastan en obras sin importancia en Buenos Aires, que no tienen la importancia estratégica para el desarrollo. Esto va en desmedro de las otras regiones, como el NOA o el NEA. El Plan Belgrano, que es un marketing porque lo sacaron del Presupuesto Nacional, con obras que ya estaban prácticamente con financiamiento plurianual”, agregó.