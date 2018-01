SOBRE EL CONFLICTO DE CONCEJO DELIBERANTE

GABRIELA TROCHE

P: ¿Vos también estas desafectada del trabajo?

R: Si también, junto a mis compañeros que somos 5.

P: ¿Cuál es la expectativa que tienen?

R: Si, yo me pude incorporar con el grupo de compañeros, estoy con un problema de salud todavía no me estoy recuperando y estoy con los compañeros la verdad que yo no sé si esta medida puede ser positiva para nosotros o no, pero en el caso de no tendremos que buscar otro camino porque siempre estamos necesitando y mucho tiempo no tenemos para perder acá y tenemos que seguir la situación económica tampoco es buena para seguir acá, tendremos que buscar otro trabajo sinoEs la parte más fea que te dejen sin trabajo un 31 de diciembre, si bien no es el único ingreso de la casa pero una fecha tan importante donde uno esta físicamente cansado, con medicamentos muy caros, mi mama que está en la misma situación y es muy feo lo que nos hicieron realmente, media hora antes nos hicieron brindar por fin de año, como compañeros que estamos todos unidos el presidente siempre dice que este lugar que fuera del ámbito de ahí adentro esta los políticos que no hay banderas adentro pero con esto comprobó que piso su palabra porque nos dijo ese día por lo menos nos notificó, espero a que todos estemos celebrando entre compañeros para darnos esa noticia a solas a los 4 afectados sin más palabras porque si bien lo poco que pueden decirnos, la explicación que nos den ya no nos sirven, simplemente confiamos en Dios y la virgen y ellos se van a encargar, si no nos devuelven el trabajo así también en su momento Dios le va a dar una prueba.