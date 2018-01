SOBRE EL CONFLICTO DE CONCEJO DELIBERANTE

TAMY MEZA:

Nosotros el viernes a la mañana vinimos como todos los días a trabajar media hora antes de salir nos comunican que no nos van a renovar nuestro contrato y estamos con eso desde el viernes estamos acá con el compañero Mariano con la carpa y esta la situación que nos toca vivir a nosotros.

P: ¿Pero Uds. confían en recuperar el trabajo?

R: Si, sabes porque, porque es nuestro derecho nosotros tenemos que volver a nuestro lugar de trabajo porque le estoy diciendo nosotros ya pasamos la antigüedad, pasando los 6 meses nos tienen que pasar a planta permanente o nos tienen que seguir contratando, lamentablemente estos hombres no tienen palabra.

P: ¿Media hora antes brindo con Uds. Caniza?

R: El no brindo porque él no participa mucho en esas cosas digamos, pero media hora antes se borró, nos llamó a reunión porque yo sabía porque la directora de personal Mirtha Valenzuela nos dice que íbamos a tener una reunión con el presidente, esperando la reunión yo porque tenía que ir a las 12, siempre me retiro y voy junto a Mirtha porque tengo una bebe y le tengo que dar de comer y esperando que llegue la hora para irme porque lo único que quería era ver a mi hija me voy a la sala de sesión y me entero con el Sr Carlos Vera porque el presidente no estaba y me encuentro con esta situación lastimosamente.

P: Una pregunta fundamental, ¿donde están los dos gremios?

R: Hasta ahora no se hicieron presentes.