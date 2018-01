CARTA DE LECTOR

Analía Verónica Medina.

“Estoy cansada de todo esto, Son las 5 y algo de la mañana y personas atacando el negocio de mí casa toda mi familia saliendo como loca al escuchar las patadas que un desubicado daba, salí como loca y veo a los policías mirar cómo pasaba todo sin decir una palabra, todos saben lo que me aguanto desde que estas fiestas se dan antes me vivía quejando, pero nada se hacía, pero hoy me hartaron ¿es justo que viva así? Qué pasa si necesito salir o entrar a mí casa, es justo que unos inadaptados hagan tonteras sin que nadie diga una palabra. Es un dolor haber vivido eso anoche y que nadie haga nada, empezar así el año no es la forma que ningún clorindense merece. A la mañana hasta una bomba molotov, había tirada sin usar”.