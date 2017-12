BRUTAL CHOQUE EN LA RUTA 11: CINCO MUERTOS VENÍAN A CLORINDA

Ocurrió anoche alrededor de las 22.40. En el accidente estuvo involucrada una familia de Lanús, Buenos Aires. Hay dos muertos que aún no han sido identificados.

Un violento choque se produjo ayer a la noche aproximadamente a las 22.40 en el kilómetro 1089 de la ruta 11, cerca del ingreso a Puerto Eva Perón. Producto del accidente fallecieron cinco personas. Tres de ellos pertenecían a una familia que viajaba desde Lanús, provincia de Buenos Aires, hasta Clorinda en Formosa. Los otros dos son dos jóvenes que por el momento no han sido identificados.

Entre los muertos figura un nene de un año, una mujer de 25 años y un hombre de 31 que viajaban en un Volkswagen Voyage. El hombre y el niño fallecieron en el acto y la mujer murió camino al hospital de Puerto Eva Perón. Mientras que, en el otro auto, un Fiat Siena gris, viajaban otras tres personas, de los cuales murieron dos hombres que no han sido identificados aún y una mujer de 30 años que sigue internada en estado reservado en el hospital Perrando.

Según pudo saber NORTE, en la ruta hubo demoras de más de cinco horas por el trabajo para sacar los cuerpos y por la demora para la llegada de los peritos y la fiscal de turno.

En el lugar trabajaron bomberos de la Policía del Chaco, de Las Palmas, de Margarita Belén y de Resistencia. Además, también hubo personal de Gendarmería, de la Policía Caminera, varias ambulancias y el intendente de La Leonesa, José Carbajal, también se presentó en el lugar para ofrecer su colaboración.