MARIANO ALVARENGA LO DEJAN SIN TRABAJO CON 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

Por Ricardo Romano.

Estuvimos con el empleado municipal Mariano Alvarenga, a quien ayer Ariel Caniza, lo dejó sin trabajo, nos decía:

“Nos encontramos con la noticia que nuestros contratos no van a ser renovados, el motivo no lo sabemos porque a ellos les pareció así, no hay explicación, no sé porque esta reducción de personal yo no entiendo si es que no hay plata, no hay entrada, ellos tienen que justificar que es lo que se hace con la plata o que es lo que está pasando, yo no entiendo somos 6 compañeros que ellos no respetan la antigüedad no respetan nada, YO CUMPLO EN ENERO 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD como contratado no llevan en cuenta nada, no sé, no hicieron reuniones con ningún concejal yo no entiendo que está pasando y nos quedamos así, yo soy un padre de familia vivo solo con mi hija no sé qué explicación darle a ella, como voy a hacer ahora, es una vergüenza total esta gente son unos inoperantes pero al máximo, nos tuvieron como esclavos, como ellos quisieron, me tuvieron de aquí para allá, a la tarde, mañana noche”.

P: Me contaron otros compañeros que te mandaban a trabajar en el techo cuando más calor hacía.

R: Así es, cuando más calor hacía, tienen fotos mis compañeros, me mandaban en la cancha de la aduana, son predios privados, a limpiar todo sin adicional, tiene 4 baños, vos miras lavandina, yo siempre respondí hasta el punto de gastar mi combustible para ir y venir donde ellos me mandaban, siempre puse el pecho, nunca use banderas políticas como yo siempre les dije a ellos, yo tengo mi partido pero en lo laboral le voy a cumplir, pero políticamente no porque le debo muchas finezas a mi partido no puedo ir contra eso pero en lo laboral siempre cumplí.

P: En el fondo los 6 despedidos o no renovados son gente que no son de Hombre Nuevo Formoseño ¿no? es decir no son gente de Celauro

R: Así es, ellos miran por el tema hacen distinción de bandera política, no estas con ellos entonces quedas afuera, no estás con ellos y creen que estás contra ellos. Yo creo que esta gente en la Argentina hay una ley que ampara al trabajador que tiene que ser de 3 a 6 meses de contratado te tienen que pasar a planta, asegurar, pero esto nunca pasó, mi partido me paso a planta en su momento, pero cuando ingresa este presidente revoca esta planta, me hace de nuevo contratado y más que nada nosotros sufrimos persecución política constantemente el día a día esto es así que yo no sé más que te puedo decir.

P: Bueno sería bueno saber cómo vas a alimentar a tu hijita.

R: Si, el tema es como voy a hacer ahora para mantener a mi hija, mi mamá está en el hospital internada grave por la noticia, mi hija sufrido mucho, yo tengo que sufrir el día a día, uno con lo poco que gana le ayudo a mi familia, a mi mamá y a mi hija y así ese es el tema, porque fuentes de trabajo acá no hay, que otra cosa salir a juntar plástico. No sé cómo te puedo explicar. Finalizó