PREFECTURA RECUERDA LA SEGURIDAD DE LOS BAÑISTAS

La Prefectura Pilcomayo, recuerda a la población en general, que NO EXISTEN PLAYAS Y/O BALNEARIOS HABILITADOS QUE REUNAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD en jurisdicción de esta Dependencia.

Ante la presencia de la época estival veraniega, se RECUERDA, y recomienda a toda la ciudadanía y especialmente a los jóvenes EVITAR INGRESAR A LAS AGUAS DEL RÍO PARAGUAY PARA BAÑARSE, NADAR, ETC. por el riesgo cierto y comprobable que representan los sectores no habilitados, con el fin de evitar saldos lamentables de pérdidas de vidas humanas como se viene dando en años anteriores, apelando a la razón, conciencia y responsabilidad de la ciudadanía, especialmente en los lugares denominados “Las Piedras”, “La Arenera”, etc., y así evitar hechos insalvables que nadie quiere que sucedan.

Asimismo, se hace saber que la Prefectura Pilcomayo actúa aconsejando en forma preventiva en lo que respecta al control de bañistas en zonas no habilitadas, persuadiendo a éstos a no ingresar o permanecer en esos lugares dado la peligrosidad de los mismos, ya que el río Paraguay presenta en esta zona características tales como: fuertes corrientes con remolinos, barranca a pique, raigones, etc.

Asumamos la responsabilidad que nos compete en el cuidado de nuestros hijos; no los dejemos solos en la costa, cerciórese que estos permanezcan y realicen esparcimiento en lugares seguros y a nuestro alcance.