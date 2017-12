CARTA DE LECTOR.

Por Erika Suarez.

Ya el 29 de noviembre pasado tuve que soportar actitudes fuera de lugar por parte de IASEP, más precisamente en la casa central en Formosa Capital, en el sector de AFILIACIONES cuando la encargada y una empleada de esa oficina descaradamente se lavaron las manos de una situación de la cual yo no era responsable e irrespetuosamente me “atendieron” (hecho en cuestión: 8 de noviembre tramito la renovación de los carnet de mis padres a cargo en la sucursal de Clorinda, y no habiendo obtenido los carnet nuevos a fecha 29, me indican que puedo retirarlos directamente en Formosa ya que me debía trasladar hasta allí por atención medica de mi padre DIABETICO Y ENFERMO CARDIACO. Resultando en la oficina de AFILIACIONES que nunca hasta ese momento llego mi expediente de solicitud de renovación (21 días después) y cuando le muestro a una empleada mi comprobante de que ya tramite la renovación en Clorinda y le consulto que se podía hacer ya que dependo del carnet para la atención medica de mi padre me responde “no tenemos nada que ver con la delegación de Clorinda” y que vaya a ver en el sector de DELEGACIONES EN EL 4TO PISO (allí tampoco sabían nada de mi papeles), a esto pido hablar con la encargada de la oficina, siendo atendida por una ORDINARIA y ATREVIDA MUJER que me decía que “realice toda la solicitud de nuevo (nota, fotocopias, negativas, etc.) si quiero mis carnet, porque mis papeles ahí no estaban” (sin prestar atención a que yo tenía la firma de la persona que me recibió los papeles con fecha 8 de noviembre en Clorinda, y cuando exprese que “no puedo volver a gestionar todo en ese mismo momento porque necesito el carnet para la consulta médica para la que fui a Formosa, y que no es posible que me estén descontando tranquilamente el 16% de todos mis recibos de sueldo sin darme “algo” que me permita hacer uso la obra social, a lo que me responde “que si quiero el formulario desafiliación que lo haga y listo”. IGUALMENTE TUVE QUE REALIZAR TODOS LOS PAPELES DE NUEVO, ARMAR OTRO EXPEDIENTE, Y CONSEGUIR ASÍ LA ENTREGA DE 1 DE LOS DOS CARNET QUE NECESITABA. Pero cuando me retiraba oooooh casualidad: llegaba el sobre con mis papeles ya entregados hace 21 días en la Delegación Clorinda.

Hoy 15 de DICIEMBRE, OTRO NUEVO HECHO INDIGNANTE, ya que el UNICO LUGAR DE LA PROVINCIA donde uno puede conseguir medicamentos a cualquier hora y de cualquier laboratorio, es en la “FARMACIA DE LAGUNA BLANCA” con la obra social IASEP (porque es de público conocimiento que ni en las DELEGACIONES NI EN LA FARMACIA DE LA CASA CENTRAL SE CUENTA CON MEDICAMENTOS) soy atendida por el “EMPLEADO” de la mencionada farmacia que me dice que sí, obviamente me puede hacer traer el remedio que le solicito pero cuando le pregunto el precio, PREGUNTA DE DONDE ESTOY LLAMANDO, “DE CLORINDA” A LO QUE RESPONDE ” a la pucha, 50 farmacias hay en Clorinda y llamas acá para pedir el precio” sorprendidísima de la respuesta continuo la conversación y el señor sigue “no te puedo dar el precio, absolutamente no, no te voy a dar porque después venís y cambia el precio de un día al otro”, agradezco, corto y ante la indignación de la respuesta volvemos a llamar y el hombre que se negó a dar nombre expreso: “que el teléfono de esa farmacia, no es para dar precios”, ” que no es el horario de dar los precios”, “que si quiero saber que tengo que ir hasta ahí”

y a duras penas conseguí un “y $2000 por ahí sale el remedio”… pero eso sí, SI TE ALTERÁS, SI RECLAMAS, SI EXIGIS, SI PREGUNTAS, SI TE SORPRENDES DE LAS RESPUESTAS Y LOS TRATOS QUE TE DAN LOS QUE SE CREEN MAS QUE VOS… ahí cuidado, porque así rápido ven lo que hacen los demás, sin ponerse a pensar en que todo es ACCIÓN Y REACCIÓN.

Al final todos actúan como si te hicieran un favor, Y NO DARTE UN SERVICIO, o algo por lo que YA PAGASTE, PAGAS Y SEGUIRÁS PAGANDO