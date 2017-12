DON RAÚL ALFONSÍN LA TENÍA MUY CLARA.

Por Ricardo Romano.

El viernes 10 de agosto de 2001, Don Raúl Alfonsín, en declaraciones al diario La Nación que recortar a los jubilados es “robar” vale la pena que los diputados radicales, hoy muy PRO, antes de votar, lean lo que decía Alfonsín en una situación similar a la actual.

Las palabras de Raúl Alfonsín, ex presidente y jefe del radicalismo, volvieron ayer a retumbar muy fuerte: dijo que disminuir el sueldo de los jubilados es “robar”, reclamó que “se termine con los privilegios” que gozan ex funcionarios, se mostró comprensivo con los piqueteros y dijo que el debate que dieron los principales candidatos de la UCR porteña “fue lamentable y espantoso”.

También sostuvo que no cree que su antecesor, Carlos Menem haya liderado una asociación ilícita que vendió armas a Ecuador y a Croacia.

“Se dice que a los bancos hay que pagarles, porque, si no, es robarles. A los jubilados, si se les disminuye, también”, sostuvo Alfonsín, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, durante su habitual columna en el programa “Desayuno”, que se emite por Canal 7.

Recordó que durante su mandato se cumplió puntualmente con el pago a los pasivos. “El jubilado ya ha pagado por eso, las soluciones deben venir por otro lado. Hay que terminar con los privilegios, deben terminar en todo sentido en la Argentina”, dijo.

Instó a terminar con las jubilaciones de privilegio y cargó contra la política económica del Gobierno. “No se puede hacer ningún recorte más y hay que buscar otros gastos que se puedan disminuir y otra forma de resolver políticas sociales, lo cual se está viendo con otros partidos políticos”, afirmó.

Aprovechó la oportunidad para explicar una vez más los alcances de la propuesta de unión nacional que presentó anteayer a la Conferencia Episcopal. Dijo que dirigentes extrapartidarios deberían sumarse al Gobierno, idea que rechazó anoche el presidente De la Rúa, al regresar de Catamarca (como se informa por separado).

Temprano, Alfonsín había hablado de “una unión que comprenda a todos, con un sentido progresista muy nacional, que preserve la cultura individual y tenga una burguesía nacional que apoye la voluntad de crecimiento que tienen, por ejemplo, las autoridades de la Unión Industrial Argentina”. Inclusive le puso plazo a su propuesta de unión nacional: debe extenderse “por diez años”.

Apoyos

Alfonsín respaldó la protesta de 48 horas que realizaron los movimientos piqueteros en todo el país en protesta por el plan oficial de ajuste. Consideró que significaron una “manifestación legítima” de uno de los sectores más postergados de la población.

“Hicieron un reclamo que necesitamos todos. Todos tenemos que estar en contacto con la realidad para saber la desesperación que tiene alguna gente”, advirtió.

Dijo que no hay “nada más humillante que una persona que quiere trabajar, no puede hacerlo y no puede alimentar a su familia”.

En cuanto a la elección interna en la UCR Capital, que se realizará pasado mañana para elegir a los candidatos a senador y diputado, prefirió tomar distancia, pero castigó a Rodolfo Terragno y a Facundo Suárez Lastra por el debate en el programa de cable “A dos voces”, al que calificó de “lamentable y espantoso”.

Alfonsín aclaró que no está “con ninguna lista” en esta elección y que prescinde “absolutamente de tener ningún tipo de actividad en el sentido interno”.

Definición

“Se dice que al banco hay que pagarle porque, si no, es robarle. A los jubilados, si se les disminuye (el salario), también (…). El jubilado ya ha pagado por eso, las soluciones deben venir por otro lado”.

Raúl Alfonsín