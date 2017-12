CORTE DE AGUA.

Por Ricardo Romano.

“Se comunica a la población que el día 14/12/17 desde las 06.00 hs hasta el 06.00 hs del 15/12/17. se procederá al corte del servicio de agua potable por limpieza de la cisterna de agua en planta con el fin de optimizar el servicio”.

Esto es una verdad a medias, por no decir que es una mentira, porque el día miércoles 13 en todo el día no hubo agua potable, ergo ayer jueves 14, la población no tenía ni una gota de agua potable.

Queremos recordar que el de ayer fue un día con temperaturas de hasta 39 grados, sabemos que las reparaciones son inevitables, pero no es justo dejar a la población 48 horas o más sin agua.