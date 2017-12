ABRAHAM SKIERKIER

Skierkier, publicó en las redes sociales la siguiente reflexión: “A nuestra Legislatura le faltan más Diputados opositores para que funcione realmente. Ese es el gran desafío, ese es el saldo amargo de mi paso por la Cámara… Hoy culmina mi mandato como Diputado, desde éste espacio quiero agradecer a todos los que me acompañaron durante todos éstos años, a mi familia en primer lugar, a la UCR por dejarme representarlo, al bloque de legisladores con quienes trabaje todos éstos años, a la dirigencia que estuvo siempre, a la gente que confió en nuestro espacio… me voy muy conforme con lo construido hasta hoy, recuerdo allá por el año 2005 cuando llegué acompañado de un grupo que me decía recuperemos el partido, que no estaba pasando por los mejores momentos y así lo hicimos, hacía 4 años Clorinda no tenía representación en el Concejo desde el 2001 y hoy sigo militando satisfecho sabiendo que la oposición en Clorinda tiene su lugar en la Cámara de Diputados con Andrea Tassel, y en el Concejo Deliberante nuevamente reelecto”

“Rubén Acosta. A pesar que las circunstancias, que no fueron las mejores seguimos manteniendo ambas bancas. Una vez más la dirigencia hizo el trabajo y la gente nos dio su voto de confianza, seguiremos trabajando y mejorando. No sé si alcanzó mi trabajo cotidiano para estar a la altura de las circunstancias, pero hice el mayor esfuerzo, y creo que hemos tenido avances importantes… seguiremos trabajando, porque Formosa y Clorinda se merecen estar muchísimo mejor”.