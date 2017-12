NAIDENOFF SE EXPRESÓ SOBRE EL PEDIDO DE DESAFUERO DE CRISTINA KIRCHNER

“Se tomará una decisión con la seriedad institucional del caso”, informó el presidente del interbloque de senadores nacionales de Cambiemos.

El presidente del interbloque de senadores nacionales de Cambiemos, Luis Naidenoff, aseguró hoy que el pedido de desafuero para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia, será analizado “con seriedad institucional”.

No obstante, aclaró que, en el transcurso de esta mañana, aún no había ingresado el pedido de desafuero de la senadora nacional electa, quien si bien juró el 29 de noviembre último en su cargo aún no asumió formalmente su banca dado que el recambio legislativo se produce el próximo 10.

“Es una noticia política de alto impacto”, aseguró Naidenoff en relación a la resolución adoptada por el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga lo denunciado por el fiscal Alberto Nisman, pocos días antes de ser encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño del departamento en el que vivía en la zona de Puerto Madero.

En una resolución dictada hoy, el magistrado dispuso -entre otras medidas- el procesamiento con prisión preventiva de la ex Presidenta y pidió su desafuero para poder proceder a su detención.

En declaraciones a radio Rivadavia, Naidenoff aseguró que, una vez que ingrese al Senado, el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner será discutido en el bloque de Cambiemos, donde se tomará una definición “parlamentaria y política con la seriedad institucional del caso”.

El senador del radicalismo por Formosa consideró “precipitado” emitir una opinión en torno al pedido de desafuero de la ex presidenta y senadora nacional por Unidad Ciudadana y se pronunció a favor de “esperar el ingreso del desafuero solicitado por el juez, que no llegó hasta el momento”.

“Voy a hacer lo que se debe. En política siempre hay que hacer lo que se debe”, aseguró el senador nacional, al ser consultado sobre la decisión que adoptará cuando el pedido sea debatido en el seno del oficialismo.

Según legislador, “toda decisión del desafuero tiene que tener una definición parlamentaria y política de la mesa de Cambiemos” y precisó que, cuando ingrese el pedido del juez Bonadio, deberá ser debatido, primero, por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, que, en caso de que llegue el pedido deberá constituirse ante la renovación parlamentaria, que tendrá 60 días para tratarlo.

“Cada uno se hará cargo de las decisiones que adopte en el pleno”, afirmó el senador, al ser consultado sobre el trámite que tendría en el recinto del pedido de desafuero de la ex presidenta.

Ante una consulta, Naidenoff consideró “un disparate” las versiones sobre una eventual intención de “tapar” con este pedido otras noticias, como las repercusiones sobre la desaparición del submarino Aras San Juan, al sostener que se trata de “una causa muy fuerte que excede cualquier especulación”.

“Esta es una causa grave que se llevó puesto a un fiscal. Me parece que hay que analizarla en ese contexto con la seriedad institucional del caso”, aseveró.