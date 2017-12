CELAURO SIGUE CON EL RELATO.

Por Ricardo Romano.

En el sitio oficial del municipio en Facebook, Celauro sigue el relato diciendo:

“Avanza la obra del nuevo Puente Caí en el B° El Porteño Sur, esta mañana se procedió a la clausura del viejo puente y en la tarde comenzarían a desmantelar”.

“El intendente Manuel Celauro en compañía del Secretario de Gobierno, Alejandro Navas y el Secretario de Obras Públicas, Raúl Gómez Cabral estuvieron verificando los trabajos”.

En realidad, la historia y la realidad es muy diferente, ya pasaron casi un año y medio del plazo de obra y todo está como era entonces, no se ha realizado nada, perjudicando a los vecinos del barrio Porteño Sur y a la ciudadanía en general, existe un malestar muy grande entre los vecinos de dicho barrio y temen que la obra no se inicie nunca, es decir que el puente no se construya.