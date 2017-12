CLORINDA Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS PERROS VAGABUNDOS

Crear conciencia ciudadana sobre la tenencia responsable de animales es el objetivo a largo plazo para la sociedad. Que la gente se dé cuenta que, tal vez adoptando a una mascota, o al menos esterilizándola, evitará el problema de tantos perros callejeros.

El problema está en que cuando se abandona un perro en la calle surgen más inconvenientes, enfermedades debido a los parásitos y deposiciones del perro y contaminación por causa de basura debido a que, en busca de comida, hurgan en los botes y tiran la basura.

A partir de un trabajo de investigación, las alumnas del Instituto Santa Catalina Laburé, Rocío López y Milena Torales, averiguaron acerca de este fenómeno y quisieron compartirlo a través de las páginas de La Mañana. “A diario, en muchas ciudades, en todo el mundo, existen millones de perros que no cuentan con un hogar; seguramente te has encontrado con cientos de perros callejeros sin tomarlos en cuenta o quizás te ha generado pena o rechazo. Es indiscutible que un perro callejero no debería sernos indiferente”.

La Mañana