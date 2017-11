EN LOS DOS ULTIMOS MESES LA DEFENSORIA RECOBRO A FAVOR DE COMPRADORES DE VEHICULOS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES LA SUMA DE $185.000

Una serie de denuncias y reclamos efectuados por consumidores de capital y del interior provincial, que llevo adelante la Defensoría del Pueblo en los meses de octubre y noviembre, tuvieron resultados favorables y por ello se instó a los mismos a utilizar los servicios gratuitos del Organismo de la Constitución, puesto que en la actualidad se pactan contratos con empresas extraprovinciales vía internet o telefónicamente, “y en donde se les requiere a los consumidores realizar depósitos de importantes sumas de dinero en las cuentas de las concesionarias y no se obtiene o solicitan las documentales que acrediten el destino de los fondos girados”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo GIALLUCA informo que en muchos casos se procedió a exigir el cumplimiento de los contratos, “a todos los que intervinieron en la cadena de comercialización y a los jurídicamente responsables, lográndose la regularización de los mismos y en otros la devolución del dinero”. Así, en el lapso de tiempo antes descripto, en concepto de reintegros por distintos rubros a favor de los consumidores se pudo obtener una suma equivalente a $ 185.000, más un cambio de motor y otras soluciones. La celeridad y desburocratización de los tramites, utilizando, – Actuaciones Electrónicas- permiten al consumidor obtener respuestas rápidas y resultados que ni a través de un Expediente Judicial se podría lograr. En este sentido se resaltó el – Reintegro de la suma de $ 9.600,00 a un adherente en concepto de recisión de un contrato celebrado con PODERSA S.A. motivado por el cambio de modelo de la unidad que estaba abonando, impuesto unilateralmente por dicha empresa.* Reintegro de $ 3.538,21 cobrados erróneamente por la firma SBM Créditos S.A. con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, por falta de imputación de pagos de cuotas por la venta de un 0 Km y también se obtuvo constancia de libre deuda y la devolución del contrato prendario por la cancelación de la obligación.*Devolución de $ 6.750,00 pagados mediante Tarjeta de Crédito a la Empresa “Ruta 3 Automotores” S.A. de Buenos Aires, por frustración del contrato pactado telefónicamente para la adquisición de un automóvil.*Devolución de $ 61.000,00 aportados a una concesionaria en concepto de anticipos de cuotas para una futura adquisición de una unidad mediante Plan de Ahorro Volkswagen S.A., más el reintegro de $ 1.823,49 cobrados indebidamente en concepto de seguro del bien, dado que éste aun no se encontraba en poder del adherente.*Reintegro de $ 57.027,58 en concepto de haberes correspondientes por cierre del grupo de ahorristas, Plan Rombo S.A.-Reintegro de $ 34.760,68 en concepto de haberes correspondientes por cierre de grupo de ahorristas, Circulo de Inversores S.A.*Reemplazo de cuatro neumáticos de un vehículo VW, más el servicio de alineación y balanceo, por parte de una concesionaria, por presentar fallas de fábrica y deteriorarse al poco tiempo de ser retirado del local de ventas, reconocimiento que representa aproximadamente la suma de $ 10.000,00.*Cambio de motor de una camioneta Ford Eco Sport por presentar defectos de fábrica y la obtención de un automóvil en préstamo para el damnificado, durante el tiempo que duró la reparación.*Entrega de un vehículo Chevrolet por parte de la empresa CAR PLAN al adjudicatario y solicitud del pago de la multa por la mora producida, la cual se encuentra en trámite.*Entrega de un automóvil Volkswagen por parte de la firma RUSSONIELLO S.A., con asiento en Buenos Aires, haciendo cumplir todas las condiciones pactadas, dado que, desde la empresa, pretendían modificarlas unilateralmente.*Entrega de la unidad marca Chevrolet por parte de la firma MATOS S.A. que funciona en la Ciudad de Buenos Aires.*Entrega de un automotor marca Ford por la Concesionaria Sebastiani a una adjudicataria por cesión de todos los derechos y acciones, como consecuencia de un juicio sucesorio por muerte del titular.

Se señaló que la venta de los autos 0km se ven favorecidas por un dólar estable, ya que su precio en pesos ha aumentado a un ritmo inferior al de la inflación y por ello el mercado automotor se encuentra en un buen pasar. A ello debemos sumarle las publicidades que tientan a los consumidores con bonificaciones y planes de ahorro que seducen a quienes no tienen todo el dinero para pagar un vehículo. Pero como “no todo lo que brilla es oro”, siempre están presentes los incumplimientos de las automotrices, concesionarias o administradoras y el sueño de subirse a un 0km puede tener sus inconvenientes y para ello sugerimos asesorarse previamente para no caer en engaños o promesas y no efectuar pagos que luego son difíciles de recuperar y para ello la Defensoría del Pueblo es el lugar donde la gente puede presentarse por estas cuestiones y otras relacionadas a servicios técnicos, suministros de repuestos, vencimiento de garantías, o “vicios ocultos en la fabricación”.