RICARDO ALFONSIN: EN GUALEGUAYCHÚ NO DECIDIMOS RENUNCIAR A NUESTRA IDENTIDAD

CAMBIEMOS reunió tradiciones políticas diversas. Fuerzas que tiene entre sí coincidencias y diferencias. Es claro que, si no hubiera entre ellas coincidencia alguna, hubiera sido imposible su conformación. Sin embargo, esas coincidencias, no pueden (ni deben) ocultar las diferencias.

¿Cuáles son esas coincidencias? Básicamente dos: 1) la preocupación por el progresivo proceso de degradación y devaluación de valores fundamentales de la república y la democracia; 2) la necesidad de poner fin a la aplicación de políticas económicas que comprometían las posibilidades futuras de un desarrollo económico y social sostenido en la Argentina. A partir de estas coincidencias, y con el propósito de garantizar la alternancia, se reunieron fuerzas que reconocen identidades diversas.

¿Cuáles son esas diferencias? Tienen que ver con lo expresado en la segunda coincidencia. Permítanme decirlo de esta manera: no hay una única forma de concebir y encarar el proceso de crecimiento y desarrollo económico y social de la Argentina. Pues bien, es con relación a las posibles respuestas acerca de cómo encarar este proceso, que hay diferencias entre las fuerzas que componen CAMBIEMOS.

Dicho sea de paso: no digo nada nuevo. Esto mismo se dijo en Gualeguaychú y después de Gualeguaychú. Nadie lo ocultó. Es más, las diferencias con relación a estas cuestiones, eran exhibidas como uno de los principales activos de CAMBIEMOS.

Hay que reconocer pues, algo pocas veces señalado: CAMBIEMOS adolece de un déficit que, aunque reparable, no es fácil justificar: un frente que reúne tradiciones políticas diversas, debía haber asegurado la existencia de acuerdos programáticos. Estos debían ser el resultado de una etapa de diálogo y debate que permitiera sintetizar las diferencias. Pues bien, no hubo ni lo uno ni lo otro. Este es el déficit al que aludo.

Dije antes que este déficit, en alguna medida y por lo menos hacia adelante, es reparable.

Me refiero a lo siguiente. Hace tiempo que algunos venimos, reclamando la creación en CAMBIEMOS de mecanismos de consulta que permitan a cada una de las fuerzas, antes de que se tomen las decisiones más trascendentes, expresar sus puntos de vista y opiniones con el propósito de hallar consensos que sinteticen las eventuales diferencias. Ya lo dije, pero lo reitero, me refiero a las decisiones más trascendentes (no hablo del día a día). Estoy seguro de que si esa posibilidad hubiera existido algunas cuestiones se hubieran abordado de manera diferente (en otro post, pondré ejemplos de esto último)

Para ir terminando, respeto la caracterización que del frente CAMBIEMOS hizo el Presidente de la Republica. Dijo de él que “no era una coalición de gobierno”. Sin perjuicio de ello, la UCR (y el resto de las fuerzas, desde luego) por haber contribuido al triunfo de CAMBIEMOS, no sólo tienen el derecho, sino la obligación, de hacer oír la voz de sus convicciones. Esa es una responsabilidad irrenunciable.

La UCR, como cualquier fuerza política seria, debe acompañar las decisiones correctas, aún cuando no haya participado en la elaboración de la mismas. Pero no está obligada a dar por acertadas aquellas que, sin haber tenido ninguna posibilidad de participar en su elaboración, considera equivocadas.

Evitar que este tipo de situaciones se registre es posible. Para ello, hay que hacer ahora lo que no hicimos antes. Hacernos cargo en serio de la pluralidad y las diferencias, y crear los mecanismos para saldarlas.

Termino: en el fondo, no es al PRO al que dirigimos el reclamo, es a la propia institucionalidad radical. La UCR no renunció en Gualeguaychú a su identidad. Tampoco la puso en suspenso después de perder las PASO.