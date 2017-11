SENADOR JOSÉ MAYANS: “Si no se le pone límites al BCRA y a la deuda el esfuerzo será en vano”

Se llevó a cabo el plenario de comisiones sobre la reforma previsional y consenso fiscal en el Congreso de la Nación con la presencia de gobernadores y senadores de la Nación, con la presencia entre otros del Senador José Mayans.

En relación a la reforma laboral recién se avanzará cuando concurran al Senado los integrantes de la CGT y unifiquen coherentemente su posición al respecto. La mitad de los gobernadores del país estuvieron presentes (Insfrán no asistió) en el plenario y (como no era de otra manera) alabaron las bondades de estas reformas ya que se dieron cuenta de repente que eran ajustes que le harán bien a las provincias y a la Nación (¿?). Por su parte el gobernador de San Luís que fue el único que no firmó estas reformas afirmó enfáticamente “No lo firmamos ni lo vamos a firmar, porque no es bueno”.

Luego de los gobernadores hicieron uso de la palabra los Senadores presentes, Mayans hizo referencia a que la problemática por la que atraviesa el país tiene que ver con el programa económico implementado por el gobierno, que los llevó a endeudarse de una manera irresponsable. Otra de la problemática tiene que ver con el BCRA y las LEBACS que superaron el billón de pesos a casi el 30% de interés, sentenció Mayans. continuó diciendo que el agujero de ozono está precisamente en el BCRA y mientras no se le ponga límites el esfuerzo que harán las provincias, los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de las AUH el BCRA se lo llevará en medio mes.

Otra de las lecturas de la problemática que lleva a esta situación, de ajustes es “el manejo de la Secretaría de Finanzas, que al igual que el titular del ANSES el Secretario nunca viene a informar al Congreso, que ha generado deuda a 100, 50, 30 años generando un festival de deuda que de esta manera “no hay esfuerzo argentino que pueda salvar esta cuestión de la deuda” reflexionó Mayans.

Luego preguntó a los ministros y gobernadores si “sinceramente creen que estamos mejor con la deuda, con las Lebac, podemos decir que estamos mejor, que en algún momento la podremos pagar, este es el problema real que tenemos sino lo solucionamos por más esfuerzo que se haga no servirá para nada, aunque los gobernadores hoy estén contentos con las reformas”

Promediando su intervención, Mayans, manifestó que “a la gente hay que decirle la verdad, decirle que el programa económico no va y que ni las provincias, los jubilados, los trabajadores no tienen la culpa y que este es el plan que encontraron, convencieron a los gobernadores, se los ve conformes y esperemos ver si funciona, sino en un año estaremos lamentando, todos somos argentinos y estamos preocupados por eso hay que decir la verdad, y se preguntó “después de esto que viene a quien le van a cortar las piernas”.